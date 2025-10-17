Parlamento aprova reforço de apoios às vítimas de incêndios proposto pelo PCP

O projeto de lei 171/XVII, do PCP, com texto final da Comissão de Agricultura e Pescas, que "reforça medidas urgentes de apoio às vítimas dos incêndios", numa primeira alteração ao Decreto-Lei 98-A/2025, foi aprovado com votos a favor de PCP, Chega, PS, Livre, BE, PAN e JPP, e a abstenção de PSD, CDS-PP e IL.

Os deputados aprovaram ainda, por unanimidade, o projeto de resolução 261/XVII, do Livre, com o texto final da Comissão de Agricultura e Pescas, que "recomenda a adoção e financiamento de medidas de estabilização de emergência dos solos em risco após os incêndios".

Aprovados foram também os projetos de resolução 277/XVII e 278/XVII, do PAN, com texto final da Comissão de Agricultura e Pescas, pela "utilização de Inteligência Artificial para a prevenção e deteção de incêndios florestais no âmbito da execução do Plano `Floresta 2050, Futuro + Verde`, e pelo "encurtamento do prazo de atualização do Inventário Florestal Nacional", no âmbito do mesmo plano, apenas com abstenção do PCP.