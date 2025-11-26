Parlamento aprova verba de 500.000 euros para Mata Nacional da Machada

A proposta foi aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), tratando-se de uma transferência do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Na nota justificativa, o PS aponta que a Mata Nacional da Machada, no distrito de Setúbal, é "um dos maiores espaços verdes contínuos da Área Metropolitana de Lisboa com valor ecológico, histórico e educativo", sendo que a entrada principal da Mata "é um ponto de fruição partilhado por vários concelhos, com presença próxima das instalações dos Fuzileiros Navais".

"A ausência de estacionamento ordenado e controlado tem provocado pressão ambiental, congestionamento e riscos de segurança junto ao perímetro militar. A criação de um parque ordenado na entrada da Mata Nacional da Machada visa conciliar mobilidade, proteção ambiental e segurança nacional", argumenta o PS.

Assim, o partido considera que este é "um investimento de baixo custo, mas de elevado impacto, que exige articulação entre o Ministério do Ambiente e Energia, o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério da Administração Interna e a Infraestruturas de Portugal".