Parlamento boliviano aprova ajuda do FMI de 1,6 mil milhões de euros
O Parlamento da Bolívia aprovou na sexta-feira um programa de assistência financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) no valor de 1,9 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros).
Depois da aprovação pela Câmara dos Deputados na quinta-feira, o Senado boliviano deu luz verde ao projeto de lei que autoriza o recurso ao empréstimo, "destinado a apoiar o programa abrangente de reformas económicas do país", indicou a câmara alta em comunicado.
O país andino sofre atualmente a sua crise económica mais grave das últimas quatro décadas.
O programa compromete o Governo do Presidente de centro-direita Rodrigo Paz a pôr termo aos subsídios aos combustíveis a partir de janeiro de 2027.
Em vigor há cerca de duas décadas, estes subsídios têm pressionado as finanças públicas e alimentado, segundo as autoridades, o contrabando para exportação, contribuindo para situações de escassez no mercado interno.
Desde que assumiu funções, em novembro, Paz comprometeu-se a reduzir a despesa do Estado e a avançar com privatizações.
Em junho, o chefe de Estado decretou o estado de exceção após várias semanas de manifestações contra o Governo.