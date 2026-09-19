Parlamento boliviano aprova ajuda do FMI de 1,6 mil milhões de euros

Depois da aprovação pela Câmara dos Deputados na quinta-feira, o Senado boliviano deu luz verde ao projeto de lei que autoriza o recurso ao empréstimo, "destinado a apoiar o programa abrangente de reformas económicas do país", indicou a câmara alta em comunicado.

O país andino sofre atualmente a sua crise económica mais grave das últimas quatro décadas.

O programa compromete o Governo do Presidente de centro-direita Rodrigo Paz a pôr termo aos subsídios aos combustíveis a partir de janeiro de 2027.

Em vigor há cerca de duas décadas, estes subsídios têm pressionado as finanças públicas e alimentado, segundo as autoridades, o contrabando para exportação, contribuindo para situações de escassez no mercado interno.

Desde que assumiu funções, em novembro, Paz comprometeu-se a reduzir a despesa do Estado e a avançar com privatizações.

Em junho, o chefe de Estado decretou o estado de exceção após várias semanas de manifestações contra o Governo.