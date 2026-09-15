Parlamento Europeu aprova candidatos à liderança das autoridades dos mercados e bancária

Na sessão plenária que decorre na cidade francesa de Estrasburgo, a candidatura de Carlo Comporti à presidência da ESMA foi confirmada pelo plenário com 527 votos a favor, 52 contra e 86 abstenções, enquanto Thomas Gstädtner recebeu 554 votos favoráveis, 33 contra e 44 abstenções para o cargo de diretor executivo da EBA, anunciou o Parlamento Europeu em comunicado.

Os eurodeputados "votaram para apoiar os candidatos aos cargos de presidente da ESMA e de diretor executivo da EBA", indicou a instituição na nota à imprensa.

A votação em plenário ocorre depois de a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu ter aprovado as duas candidaturas, na sequência das audições públicas realizadas no início deste mês.

Comporti foi então aprovado pela comissão parlamentar com 43 votos a favor, um contra e três abstenções, enquanto Gstädtner recebeu 46 votos favoráveis, nenhum contra e três abstenções.

No caso da ESMA, o processo de nomeação prevê que, depois de uma seleção pública e da escolha de um candidato pelo Conselho de Supervisores da autoridade, a comissão parlamentar realize uma audição e vote a candidatura, seguindo-se a confirmação pelo plenário do Parlamento Europeu.

Com a confirmação parlamentar hoje concluída, cabe agora ao Conselho da União Europeia adotar formalmente a decisão de nomeação do presidente da ESMA.

Já no caso da EBA, após uma seleção pública e a audição e aprovação do candidato pela comissão parlamentar, a confirmação pelo plenário permite que o Conselho de Supervisores da autoridade proceda à nomeação do diretor executivo.

A ESMA é a autoridade europeia responsável pela supervisão e regulação dos mercados financeiros da União Europeia, enquanto a EBA desempenha funções de supervisão e coordenação no setor bancário europeu.

Os processos de nomeação para os dois cargos seguem regras previstas nos regulamentos europeus que instituem as duas autoridades.