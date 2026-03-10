Parlamento Europeu aprova nomeação de Boris Vujcic para vice-presidente do BCE

A nomeação de Boris Vujcic para vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) foi aprovada na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, com 460 votos a favor, 68 contra e 91 abstenções.

Com esta aprovação, o Conselho Europeu pode agora proceder à nomeação de Vujcic, uma vez que o Conselho do BCE já indicou que não tem objeções à sua escolha.

Vujcic será nomeado para um mandato não renovável de oito anos, com efeitos a partir de 01 de junho de 2026, em substituição do espanhol Luis de Guindos, cujo mandato como vice-presidente do BCE expira em 31 de maio de 2026.

Mário Centeno esteve entre os candidatos a este cargo, mas o Governo português acabou por desistir da candidatura, num esforço para consenso que levou à retirada dos nomes menos votados.

Vujcic é atualmente governador do Hrvatska Narodna Banka, o Banco Nacional Croata, que é o banco central da Croácia.