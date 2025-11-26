Parlamento Europeu dá `luz verde` final a orçamento da União Europeia para 2026

Na sessão plenária, na cidade francesa de Estrasburgo, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, assinou o orçamento da UE para 2026, após a sua adoção final no hemiciclo com 419 votos a favor, 185 contra e 53 abstenções.

"Para o orçamento do próximo ano, o Parlamento garantiu mais apoio para investigação, infraestruturas transfronteiriças, gestão de fronteiras, ação climática e política externa", salienta a assembleia europeia em comunicado.

A adoção final surge depois de, na segunda-feira, o Conselho da UE (no qual estão representados os Estados-membros) ter aprovado o orçamento anual europeu para 2026 após negociações com o Parlamento Europeu.

O total das autorizações (limite total de compromissos) é fixado em 192,8 mil milhões de euros e o total dos pagamentos (fluxo de caixa real do ano) em 190,1 mil milhões de euros.

No orçamento europeu, as autorizações são o valor máximo que a União se pode comprometer a gastar em programas e projetos, enquanto os pagamentos representam o dinheiro efetivamente pago durante o ano.

O aval de hoje tem também em conta um montante de 715,7 milhões de euros como margem abaixo dos limites máximos de despesas das autorizações do atual Quadro Financeiro Plurianual para permitir à UE reagir a circunstâncias imprevistas, de acordo com o Conselho da UE.

Este é o sexto orçamento anual ao abrigo do orçamento de longo prazo da UE, o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027.

Mais de 93% do orçamento da UE financia diretamente programas que apoiam pessoas e projetos nos Estados-membros.