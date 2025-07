Parlamento Europeu unido na defesa das verbas para Política Agrícola Comum no próximo orçamento

No debate, o comissário europeu para a Agricultura, Christophe Hansen, sublinhou a necessidade de a mais antiga política da União Europeia (UE) ter o financiamento necessário, mas admitiu que a aposta na defesa, na sequência da guerra lançada pela Rússia na Ucrânia tem de ser considerada no próximo quadro financeiro plurianual (QFP 2028-2034), a ser apresentado no dia 16.

Hansen salientou ainda que o próximo orçamento plurianual da UE "terá um lugar central para a política de coesão e a PAC".

O eurodeputado André Rodrigues (PS), que é relator do PE para o processo de simplificação da PAC, referiu no debate que "desfigurar a PAC é pôr em causa o rendimento de milhões de produtores e suas famílias, a nossa segurança alimentar e a coesão territorial".

A proposta de Bruxelas é divulgada na quarta-feira, após o que será submetida à apreciação do Conselho da UE e do PE.

Em maio, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referiu que o próximo orçamento plurianual será mais flexível, centrado em parcerias nacionais e regionais e mais simples, com o desembolso das parcelas ligado ao cumprimento de objetivos.