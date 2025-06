Foto: robertharding via AFP

Esta quinta-feira os partidos com representação na Assembleia da República vão debater uma proposta dos trabalhadores do comércio, que pretendem o encerramento do comércio aos domingos e feriados e uma redução do período de funcionamento até às 22h. À porta do Parlamento, vários trabalhadores vão manifestar pela alteração dos horários do comércio.