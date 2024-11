Parlamento vota propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2025

Há centenas de propostas para alterar o documento que o Governo liderado por Luís Montenegro entregou em 10 de outubro no parlamento, que, entre muitos outros.Sem maioria no parlamento, a coligação AD (formada pelo PSD e pelo CDS-PP) poderá ser confrontada com a aprovação de medidas pela junção de votos dos vários partidos da oposição – vulgarmente chamadas de "coligações negativa" – havendo possibilidade de isso acontecer em relação às pensões, uma vez que o Chega já anunciou que ia abster-se na votação da proposta socialista para um aumento complementar à atualização que está prevista na lei.