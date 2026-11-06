Parque automóvel moçambicano cresce e chega a quase 1,4 milhões de viaturas

De acordo com um relatório anual do INE, o parque automóvel nacional atingiu 1.394.893 viaturas em 2025, contra 1.333.823 em 2024, um aumento absoluto de 61.070 veículos contabilizados num ano. Trata-se do valor mais elevado de sempre e corresponde a um crescimento acumulado de 19,7% face às 1.165.457 viaturas contabilizadas em 2021, período analisado nesta série.

A evolução mantém uma trajetória de expansão contínua do parque automóvel moçambicano, face ainda às 1.219.314 viaturas em 2022 e 1.280.082 em 2023.

Segundo o INE, o parque automóvel nacional cresceu 5% em 2022, mais 5% em 2023, 4% em 2024 e voltou a aumentar 5% em 2025, aproximando-se pela primeira vez da fasquia de 1,4 milhões de viaturas.

O número de veículos registados aumentou de forma mais expressiva do que o parque automóvel total. Após uma queda de 12% em 2024, os registos de novos veículos cresceram 13,7% em 2025, passando de 53.741 para 61.070 unidades.

O total de registos em 2025 foi igualmente superior aos 60.768 registados em 2023 e aos 56.428 contabilizados em 2021.

Os veículos ligeiros continuaram a dominar os novos registos, representando 40.133 das 61.070 viaturas matriculadas em 2025, equivalentes a cerca de 66% do total.

Os veículos pesados foram a segunda categoria mais representativa, com 12.862 registos, acima dos 10.648 observados em 2024. Foram igualmente registados 3.707 tratores, 3.967 reboques e 401 motociclos.

Maputo continuou a concentrar a maior parte dos novos registos automóveis do país. A província de Maputo respondeu por 26.094 veículos registados em 2025, mais 16,9% do que os 22.317 registados no ano anterior, representando cerca de 43% do total nacional, enquanto a cidade de Maputo manteve a segunda posição, com 21.576 novos registos, acima dos 19.770 contabilizados em 2024.

Em conjunto, a província e a cidade de Maputo concentraram 78% do parque total nacional.

Fora da região sul, Sofala apresentou o maior número de novos registos, com 3.935 viaturas, seguida de Cabo Delgado, com 2.863, e Nampula, com 1.941.

Os dados mostram igualmente crescimento dos registos em praticamente todas as províncias. A província de Cabo Delgado registou uma subida de 57%, passando de 1.823 para 2.863 veículos, enquanto Tete aumentou de 718 para 835 e Sofala de 3.759 para 3.935.