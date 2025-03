Parte dos despedidos da VanPro vão ser integrados numa outra empresa

Parte dos mais de 300 trabalhadores que seriam despedidos de uma empresa do parque industrial de Palmela devido ao fim do contrato com a Autoeuropa vai ser reintegrada noutra empresa do local.

A Comissão de Trabalhadores da VanPro, em conjunto com a Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Parque Industrial, conseguiu alcançar um acordo de forma a garantir que os trabalhadores da Vanpro, depois de terminarem o vinculo com a empresa tenham uma perspetiva de emprego.



Para já, uma parte será contratada pela Brose Sitech, sem perder o direito à indemnização.



A coordenadora das Comissões de Trabalhadores vai tentar encontrar outras soluções de emprego, não só para os trabalhadores da Vanpro, como para todos os trabalhadores que ficarem sem vínculo laboral, em todo o Parque Industrial de Palmela.