Passadiços do Mondego com mais de 125 mil visitas criaram nova dinâmica na Guarda

O autarca destacou que têm surgido novos investimentos, nomeadamente ao nível da restauração, da hotelaria e do alojamento local.

"Alguns desses investimentos servem para reabilitar espaços existentes e atrair pessoas", assinalou.

"Mas os investimentos ainda podem aumentar e devem. Continuamos a precisar que a Guarda tenha mais equipamentos hoteleiros de grande escala", assinalou Sérgio Costa, destacando que o funcionamento do Hotel Turismo seria fundamental para atrair pessoas.

O autarca considerou que os Passadiços "fazem mexer a economia" da região e aumentam a atratividade do território.

"Não só do nosso concelho, mas de toda a região. Os concelhos limítrofes estão também a ganhar com esta nova atração turística", sustentou.

Na sua opinião, as 125 mil visitas registadas no primeiro ano dão conta da "grande expectativa" criada em torno dos Passadiços e do resultado da campanha de promoção.

"Vêm pessoas oriundas um pouco de todo o país e uma boa parte de Espanha".

Os operadores abordados pela Lusa reconheceram que o equipamento está a impulsionar um aumento de visitantes à região.

Tiago Marques, da Quinta da Alqueidosa, localizada na freguesia dos Trinta e Corujeira, assinalou que se nota um aumento de visitantes, sobretudo na época considerada mais baixa entre o final de setembro e novembro.

O empresário realçou o esforço que tem sido feito pelos agentes económicos para melhorar e conseguir dar resposta ao elevado fluxo de pessoas, nomeadamente ao nível da restauração.

Na unidade hoteleira TerraSense, recentemente inaugurada em Videmonte, aldeia com um ponto de acesso aos Passadiços, grande parte dos hóspedes vem para conhecer o equipamento, confirmou Neuza Almeida.

A empresária admitiu ter ficado muito surpreendida com a atratividade do projeto, que considerou ser uma mais-valia, porque também dinamiza os pequenos negócios da aldeia desde as tasquinhas à produção de queijo.

O aumento de visitantes também se faz sentir no negócio de família de Sara Azevedo.

O complexo de turismo rural Casas do Xisto, na aldeia de Videmonte, tem registado um ligeiro aumento na procura.

São sobretudo turistas nacionais, mas em épocas festivas em Espanha também chegam muitos espanhóis.

Sara Azevedo referiu que o balanço é francamente positivo.

Considerou que os Passadiços permitem "dar a conhecer outra faceta da serra da Estrela que normalmente é associada à Torre. E é muito mais do que isso".

Para ir de encontro ao fluxo de turistas e às necessidades dos operadores turísticos na região, o Instituto de Emprego e Formação Profissional avançou na Guarda com um curso de Técnico de Informação e Animação Turística.

"É uma resposta à nova dinâmica em toda a região. Poderá vir a colmatar algumas falhas na Guarda, mas também noutros concelhos vizinhos", explicou à Lusa Anabela Rocha, diretora do Centro de Emprego da Guarda.

A dirigente salientou que se tem registado um dinamismo muito elevado em toda a região e que haverá sempre necessidade em todas as áreas do setor.

Os Passadiços do Mondego, inaugurados em 6 de novembro de 2022, estendem-se por 12 quilómetros (km) entre a Barragem do Caldeirão e a aldeia de Videmonte, em território do Parque Natural da Serra da Estrela e Geopark Mundial da UNESCO.

O percurso aproveita caminhos já existentes, tem passadiços de madeira e pontes suspensas. No trajeto, é possível observar vestígios de património industrial de antigas fábricas de lanifícios ou de produção de eletricidade.