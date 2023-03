Passadiços do Mondego são maior ponto de atração turística da região da Guarda

Segundo Sérgio Costa, no domingo, "mais de mil pessoas passaram nos Passadiços", o que revela a aceitação que o equipamento está a ter por parte dos turistas nacionais e estrangeiros.

"É claro que nós estávamos à espera de muitas pessoas (...), mas com aquele grande investimento que nós fizemos na promoção, na divulgação dos Passadiços do Mondego, não só na região, mas também no país, em Espanha, e [o projeto] acabou por ser divulgado também por toda a Europa, por contágio, de facto, os Passadiços do Mondego são falados em todo o país e em toda a Espanha", disse o responsável.

Na sua opinião, é "muito importante" que o município continue a promover a afirmação dos Passadiços do Mondego e da região: "[O local] é, talvez, neste momento, o maior ponto de atração na nossa região. E queremos que continue assim, durante muitos e bons anos".

"E, estando a Guarda considerada como o Grande Destino Gastronómico do ano, tudo isto se deve associar para as pessoas poderem vir, poderem passear, fazerem as suas caminhadas nos Passadiços do Mondego, tirarem as suas fotografias, deliciarem-se com os nossos belíssimos pratos regionais", afirmou.

Sérgio Costa adiantou que os Passadiços do Mondego, que foram inaugurados em novembro de 2022, tiveram inicialmente o acesso gratuito, mas já está a ser cobrada entrada pelo valor de um euro.

Quanto às expectativas de visitantes para a Páscoa, a primavera e o verão, aquele responsável referiu que são "altas", justificando que, no domingo, quando "o tempo aqueceu um pouco, disparou por completo o número de visitantes".

Os Passadiços do Mondego foram inaugurados no dia 06 de novembro de 2022, com a presença da ministra da Coesão Territorial.

No seu discurso, o presidente do município da Guarda disse que "houve um antes e haverá um depois dos Passadiços do Mondego", que considerou "os mais bonitos do país".

"Este é um investimento fundamental para o turismo da Guarda e para toda a região. Esta obra será a grande âncora regional para o turismo e para o lazer no nosso concelho e de todo o nosso território", afirmou Sérgio Costa, na cerimónia inaugural.

Os Passadiços do Mondego estão integrados no Parque Natural da Serra da Estrela e no Estrela Geopark Mundial da UNESCO.

Com um percurso pelas margens do rio Mondego e os seus afluentes de cerca 12 quilómetros, os passadiços começam junto à barragem do Caldeirão, estendendo-se depois pelo vale do Mondego, nos territórios das localidades de Trinta, Vila Soeiro e terminando já na montanha, em Videmonte.

"O percurso aproveita cinco quilómetros de caminhos já existentes e integra uma zona de sete quilómetros de travessias, passadiços e três pontes suspensas com paisagens de cortar a respiração e onde abundam as veredas, açudes, cascatas, levadas e moinhos", segundo o município da Guarda.

O seu itinerário compreende geossítios como o Miradouro do Mocho Real, escombreiras e cascalheiras do Alto Mondego e ainda os vestígios de património industrial de antigas fábricas e engenhos de lanifícios ou de produção de eletricidade (na aldeia de Trinta), "testemunhos de um passado ligado à indústria têxtil deste território, onde teve origem o afamado cobertor de papa".

Os Passadiços do Mondego representaram um investimento na ordem dos quatro milhões de euros, cofinanciados em 85% por fundos europeus, no âmbito do Centro 2020, FEDER.