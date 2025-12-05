Passageiros aumentam nos aeroportos e ferrovia e diminuem nos portos no 3.º trimestre

De acordo com as estatísticas da atividade dos transportes, hoje publicadas pelo INE, entre julho e setembro os aeroportos nacionais movimentaram 22,5 milhões de passageiros, uma subida de 4,6% em termos homólogos, mas que fica abaixo do crescimento de 6,6% registado no trimestre anterior.

O aeroporto de Lisboa concentrou 45,4% do movimento total de passageiros (10,2 milhões de passageiros), registando um aumento de 2,4%, seguindo-se o do Porto, que atingiu 5,1 milhões de passageiros (22,6% do total, subida de 6,3%).

Em Faro, houve um movimento de 3,9 milhões de passageiros (17,1% do total, mais 5,0%), no aeroporto do Funchal de 1,6 milhões de passageiros e em Ponta Delgada de 1,0 milhões de passageiros

No terceiro trimestre deste ano, viajaram por comboio 62,5 milhões de passageiros, o que representa um acréscimo de 14,3% face ao período homólogo, e por metropolitano 69,4 milhões de passageiros, correspondendo a uma subida de 1,7%.

Estas subidas homólogas foram superiores às registadas no trimestre anterior, em que tinham sido observados aumentos de 7,5% e 0,8%.

O INE destacou o crescimento do tráfego interurbano, que foi responsável por 10,1 milhões de passageiros, mais do que duplicando o volume movimentado um ano antes, e que mantém "fortes crescimentos em todos os trimestres de 2025, após a introdução do Passe Ferroviário Verde".

Depois da descida de 6,6% no segundo trimestre, o transporte em tráfego internacional por ferrovia voltou a descer no terceiro semestre (-9,8%), tendo sido transportados 37,2 mil passageiros.

Já o transporte de passageiros por via fluvial recuou 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado, para 7,9 milhões de passageiros, destacando-se a descida de 1,8% no trimestre na ligação entre Terreiro do Paço e Barreiro, que movimentou 2,8 milhões de passageiros.

Sobre o transporte de mercadorias, o INE assinala que entre julho e setembro foram registadas diminuições por via rodoviária (-5,3%) e aérea (-0,1%), e aumentos por via ferroviária (6,9%) e marítima (3,7%).

Os portos nacionais movimentaram 21,6 milhões de toneladas de mercadorias, uma subida homóloga de 3,7%.

O porto de Sines movimentou 11,1 milhões de toneladas, mais 1,5% do que há um ano, seguindo-se o porto de Leixões (3,2 milhões de toneladas, subida de 1,9%) e o de Lisboa (2,7 milhões de toneladas, subida de 6,7%). No porto de Aveiro, após uma descida de 0,6% no trimestre anterior, registou-se uma subida de 17,6%.

No período em análise, o transporte de gás por gasoduto diminuiu face ao período homólogo de 2024, quer na entrada (-14,0%), quer na saída (-13,8%), enquanto o transporte por oleoduto apresentou um aumento de 7,5%, atingindo 893 mil toneladas.