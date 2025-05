Passageiros movimentados nos aeroportos nacionais sobem 2,4% no 1.º trimestre

Segundo as "Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo" do Instituto Nacional de Estatística (INE), França foi o principal país de origem e de destino dos voos no primeiro trimestre deste ano, tendo registado um "ligeiro crescimento" no número de passageiros desembarcados e um decréscimo nos passageiros embarcados face ao mesmo período de 2024 (+0,4% e -1,3%, respetivamente).

O Reino Unido e a Espanha ocuparam a segunda e terceira posições como principais países de origem e de destino, seguindo-se a Alemanha, no quarto lugar.

Já a quinta posição foi ocupada pelo Brasil enquanto país de origem e pela Itália enquanto país de destino dos voos.

Nos primeiros três meses do ano, o aeroporto de Lisboa movimentou 54,6% do total de passageiros (7,6 milhões), um aumento homólogo de 1,4%.

O aeroporto de Faro registou um crescimento de 4,0% no movimento de passageiros (1,2 milhões; 8,9% do total) e o aeroporto do Porto concentrou 23,0% do total de passageiros movimentados (3,2 milhões) e aumentou 2,6%.

No primeiro trimestre, o INE reporta ainda um "ligeiro acréscimo" (+0,4%) no movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais.

O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 77,9% do total, atingindo 46,9 mil toneladas (+1,5% face ao mesmo período de 2024). No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 3,1%.

Considerando apenas o mês de março de 2025, aterraram nos aeroportos nacionais 18,7 mil aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 5,4 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), e foram movimentadas 22,8 mil toneladas de carga e correio (+2,5%, +2,1% e +3,9%, respetivamente, face a março de 2024).

No mês anterior tinham-se registado variações de -0,2%, -0,5% e -2,6%, pela mesma ordem.

Após o máximo mensal histórico registado no mês de janeiro e um "ligeiro decréscimo" no mês de fevereiro, o INE destaca ter sido atingido em março um novo máximo mensal histórico do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais.

Em termos de chegadas, registou-se o desembarque médio diário de 88,2 mil passageiros em março, valor superior ao registado no mesmo mês de 2024 (86,5 mil; +1,9%).

Em março de 2025, 82,5% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, atingindo 2,3 milhões (+2,4%), na maioria provenientes do continente europeu (67,9% do total), um crescimento homólogo de 1,3%.

O continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 9,5% do total de passageiros desembarcados (+4,8%).

Relativamente aos passageiros embarcados, 82,0% corresponderam a tráfego internacional, perfazendo um total de 2,2 milhões de passageiros (+3,0%), tendo 69,2% do total como principal destino aeroportos no continente europeu, mais 3,0% do que em março de 2024.

Os aeroportos no continente americano foram o segundo principal destino dos passageiros embarcados (8,6% do total; +1,2%).