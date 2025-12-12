Passageiros nos aeroportos aumentam 4,7% para quase 64 milhões até outubro
O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,7% até outubro, face ao mesmo período de 2024, para 63,869 milhões, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
De acordo com as "Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo" do INE, o aeroporto de Lisboa concentrou 48,1% do total de passageiros naquele período, ou 30,7 milhões, o que representa um aumento de 2,9% comparando com o período homólogo de 2024.
Já o aeroporto do Porto concentrou 22,8% dos passageiros movimentados, atingindo 14,5 milhões (+5,9%), e o aeroporto de Faro registou um aumento de 5,7%, totalizando 9,6 milhões de passageiros (15,0% do total).