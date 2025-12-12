Passageiros nos aeroportos aumentam 4,7% para quase 64 milhões até outubro

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,7% até outubro, face ao mesmo período de 2024, para 63,869 milhões, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Lusa /
Hugo Correia - Reuters

VER MAIS

De acordo com as "Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo" do INE, o aeroporto de Lisboa concentrou 48,1% do total de passageiros naquele período, ou 30,7 milhões, o que representa um aumento de 2,9% comparando com o período homólogo de 2024.

Já o aeroporto do Porto concentrou 22,8% dos passageiros movimentados, atingindo 14,5 milhões (+5,9%), e o aeroporto de Faro registou um aumento de 5,7%, totalizando 9,6 milhões de passageiros (15,0% do total).

Tópicos
PUB
PUB