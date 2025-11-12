Passageiros nos aeroportos aumentam 4,8% para mais de 57 milhões até setembro
O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,8% até setembro, face ao mesmo período de 2024, para 57,028 milhões, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
De acordo com as Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo do INE, o aeroporto de Lisboa concentrou 48,1% do total de passageiros naquele período, ou 27,5 milhões, o que representa um aumento de 2,8% comparando com o período homólogo de 2024.
Já o aeroporto de Faro apresentou um aumento de 6,1% no movimento de passageiros (8,5 milhões, 14,9% do total) e o do Porto concentrou 22,7% do total de passageiros movimentados (cerca de 13 milhões) e aumentou 5,8%.