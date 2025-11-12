Passageiros nos aeroportos aumentam 4,8% para mais de 57 milhões até setembro

De acordo com as Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo do INE, o aeroporto de Lisboa concentrou 48,1% do total de passageiros naquele período, ou 27,5 milhões, o que representa um aumento de 2,8% comparando com o período homólogo de 2024.

Já o aeroporto de Faro apresentou um aumento de 6,1% no movimento de passageiros (8,5 milhões, 14,9% do total) e o do Porto concentrou 22,7% do total de passageiros movimentados (cerca de 13 milhões) e aumentou 5,8%.