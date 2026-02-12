Passageiros nos aeroportos nacionais sobem 4,7% em 2025 para mais de 73 milhões

O crescimento registado no ano passado foi superior à subida homóloga de 4,3% verificada em 2024.

No ano passado, aterraram nos aeroportos nacionais 255.704 aeronaves em voos comerciais, o que representa um aumento de 4,0% (contra uma subida de 0,9% em 2024).

Já o movimento de carga e correio recuou 0,5% face ao ano anterior, contra uma subida de 14,2%, para 253.611 toneladas.

O aeroporto de Lisboa movimentou 49,0% do total de passageiros (36,1 milhões), num aumento de 2,9% em relação a 2024, enquanto o do Porto recolheu 23,0% dos passageiros (mais 6,3%) e o de Faro 10,4 milhões (quota 14,1% e subida de 5,8%).

Em 2025, os cincos principais países de origem e destino mantiveram-se face ao ano anterior, destacando-se o Reino Unido (subidas de 2,4% nos passageiros desembarcados e de 2,2% nos embarcados).

Apesar de uma redução de 2,3% nos passageiros desembarcados e de 1,9% nos passageiros embarcados, França manteve-se na segunda posição

Espanha, Alemanha e Itália mantiveram a terceira, quarta e quinta posição, respetivamente.

O aeroporto de Lisboa concentrou 77,4% do total de carga e correio movimentados em 2025, com 196.405 toneladas -- menos 1,0% face a 2024 --, enquanto os restantes vieram uma subida de 1,2%, para 57.203 toneladas.

Numa análise apenas ao mês de dezembro, verificou-se que os aeroportos nacionais movimentaram 4,9 milhões de passageiros e 20,2 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a um aumento de 4,6% no volume de passageiros e a uma descida de 8,8% na carga movida, quando comparado com o mesmo mês de 2024.

"Ao longo do ano 2025 registaram-se máximos históricos mensais no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção de fevereiro", destacou o INE, apontando que, no último mês do ano, houve um desembarque médio diário de cerca de 82,1 mil passageiros, mais 5,2% do que em dezembro de 2024 (78 mil).