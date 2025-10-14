Passageiros nos aeroportos nacionais sobem 4,9% para quase 50 milhões até agosto

De acordo com as "Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo" do INE, em agosto movimentaram-se nos aeroportos nacionais 7,8 milhões de passageiros, registando-se o desembarque médio diário de 122,4 mil pessoas, mais 5,0% do que no mesmo mês de 2024 (116,5 mil).

Já no acumulado entre janeiro e agosto de 2025, o número de passageiros movimentados aumentou 4,9%, com um total de 49,846 milhões de pessoas transportadas.