Autárquicas
Confira aqui os resultados eleitorais no seu concelho

Passageiros nos aeroportos nacionais sobem 4,9% para quase 50 milhões até agosto

por Lusa
Hugo Correia - Reuters

O movimento de passageiros nos aeroportos portugueses aumentou 5,2% em agosto, face ao mesmo período de 2024, e cresceu 4,9% nos primeiros oito meses do ano, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

VER MAIS

De acordo com as "Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo" do INE, em agosto movimentaram-se nos aeroportos nacionais 7,8 milhões de passageiros, registando-se o desembarque médio diário de 122,4 mil pessoas, mais 5,0% do que no mesmo mês de 2024 (116,5 mil).

Já no acumulado entre janeiro e agosto de 2025, o número de passageiros movimentados aumentou 4,9%, com um total de 49,846 milhões de pessoas transportadas.

Tópicos
PUB
PUB