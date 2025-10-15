Passageiros nos aeroportos subiram 4,7% até setembro para quase 56 milhões -- Vinci

Segundo um comunicado hoje publicado pela empresa, entre janeiro e setembro deste ano, passaram pelo aeroporto de Lisboa 27,4 milhões de passageiros (mais 2,8%), pelo Porto 12,9 milhões (mais 5,8%), por Faro 8,4 milhões (mais 6,1%), pela Madeira 4,3 milhões (mais 13%) e pelos Açores 2,7 milhões (mais 3,1%).

Considerando apenas o terceiro trimestre, que apanha os meses de verão, o aumento foi de 4,6%, para 22 milhões de passageiros em todas as infraestruturas. Neste período, destacou-se a Madeira, com um aumento de 16% face a igual período do ano passado.

No que diz respeito ao número de voos comerciais, cresceram 3,7% nos primeiros nove meses do ano.

"Em Portugal, a época de verão foi marcada por um sólido crescimento do tráfego em Lisboa e, ainda mais, no Porto, Faro e Funchal (+7% em média nestes quatro aeroportos)", disse a Vinci, na mesma nota.

Segundo a empresa, "em Lisboa, as ligações europeias (Alemanha e Itália em particular) servidas por companhias aéreas `low cost` e o tráfego de longo curso com os Estados Unidos e o Brasil foram os principais motores".

Já os aeroportos do Porto e de Faro "continuam a atrair muitos passageiros do Reino Unido e da Alemanha", disse.

Globalmente, a Vinci Airports registou "um forte crescimento do tráfego no terceiro trimestre, recebendo 94 milhões de passageiros, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior, ou 3,8 milhões de viajantes adicionais".

O grupo opera em mais de 70 aeroportos por todo o mundo.