Passam a ser proibidas as letras pequenas nos contratos com cláusulas gerais

A Associação de Defesa do Consumidor aplaude estas alterações. Ana Sofia Ferreira, da DECO, considera que o fim das letras pequenas vai tornar mais legíveis estes documentos.A DECO explica que cabe agora ao Governo regulamentar esta lei que abrange os contratos entre consumidores e comercializadores de bens ou serviços.A associação de Defesa do Consumidor congratula-se com o fim das letras pequenas nos contratos, e o pouco espaço entre palavras e linhas.Uma forma de acabar com uma prática que dificulta a leitura e a compreensão por parte dos clientes.É o resultado de uma lei, publicada em maio deste ano, depois de ter sido promulgada pelo Presidente da República.