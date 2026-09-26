Passe Ferroviário Verde alargado aos comboios suburbanos de Lisboa e Porto a partir deste domingo

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação informa ainda que o alargamento do Passe Ferroviário Verde "à Fertagus está a ser operacionalizado e será anunciado oportunamente".

Segundo o Governo, este alargamento permite, que, por 20 euros mensais, um passageiro possa "viajar por todas as linhas da CP, de norte a sul do país, à exceção do Alfa Pendular e Intercidades (1ª Classe), seja em deslocações frequentes para trabalhar, estudar ou em viagens de lazer".

"Nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, os passageiros que se desloquem exclusivamente de comboio podem usar apenas o Passe Ferroviário Verde em vez do passe intermodal Navegante (Lisboa) ou Andante (Porto), o que representa uma redução do custo mensal para metade", refere-se na mesma nota, sublinhando-se que nas deslocações em localidades exteriores à Área Metropolitana do Porto "as poupanças podem ser mais significativas".

A tutela liderada por Miguel Pinto Luz salienta ainda que a medida "permite poupanças aos passageiros e uma simplificação dos títulos monomodais de transporte em particular para quem se desloca de territórios exteriores às Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa".

"É um passo decisivo, particularmente neste momento, para o reforço do uso do transporte público sustentável, para a simplificação tarifária e uma aposta clara numa política pública de transportes centrada nas pessoas", afirma o ministro das Infraestruturas e Habitação, citado em comunicado.

De acordo com o ministério, desde outubro de 2024, aquando da criação do Ferroviário Verde, "já foram vendidos 1 milhão e 400 mil passes", com o Governo a estimar um impacto financeiro anual de 1,5 milhões de euros.