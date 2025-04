"Passo importante". Von der Leyen felicita travão de Trump e insiste em acordo de tarifas zero

“Felicito o anúncio do presidente Trump de suspender as tarifas recíprocas. Trata-se de um passo importante para estabilizar a economia mundial. Condições claras e previsíveis são essenciais para o funcionamento do comércio e das cadeias de abastecimento”, escreveu von der Leyen em comunicado.



“As tarifas são impostos que só prejudicam as empresas e os consumidores. É por isso que tenho defendido consistentemente um acordo de tarifas zero entre a União Europeia e os Estados Unidos”, prosseguiu. A presidente da Comissão Europeia vincou que a UE continua empenhada em levar a cabo negociações construtivas com os Estados Unidos “com o objetivo de alcançar um comércio sem atritos e mutuamente benéfico”.



“Simultaneamente, a Europa continua a centrar-se na diversificação das suas parcerias comerciais, estabelecendo relações com países que representam 87 por cento do comércio mundial e que partilham o nosso empenho numa troca livre e aberta de bens, serviços e ideias”, acrescentou.



Ursula von der Leyen disse ainda que Bruxelas está a intensificar os esforços para eliminar as barreiras no mercado único europeu. “Esta crise tornou uma coisa clara: em tempos de incerteza, o mercado único é a nossa âncora de estabilidade e resiliência”, frisou a responsável.



“A minha equipa e eu continuaremos a trabalhar dia e noite para proteger os consumidores, os trabalhadores e as empresas europeias. Juntos, os europeus sairão mais fortes desta crise”, assegurou.



Num outro comunicado divulgado esta manhã, a Comissão Europeia disse que iria agora "tomar o tempo necessário para avaliar este último desenvolvimento, em estreita consulta com os Estados-Membros e com a indústria, antes de decidir quais os próximos passos a dar". China diz estar aberta ao diálogo

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos anunciou uma pausa de 90 dias na aplicação de tarifas “recíprocas” aos produtos de dezenas de países, nomeadamente aos da União Europeia.



Fora dessa suspensão ficou a China, que sofreu inclusivamente um aumento das tarifas para 125 por cento.



"Autorizei uma PAUSA de 90 dias e [a aplicação de] uma Tarifa Recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de dez por cento, também com efeito imediato", escreveu Donald Trump nas redes sociais.



Esta manhã, o Governo da China disse não estar interessado numa luta com os Estados Unidos, mas garantiu que não terá medo se Donald Trump continuar a ameaçar com tarifas.



"A causa dos EUA não tem o apoio das pessoas e vai acabar em fracasso", defendeu um porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, assegurando que Pequim não vai ficar de braços cruzados e deixar que os direitos e interesses legítimos do povo chinês sejam retirados.



O Ministério do Comércio da China afirmou, por sua vez, que o país está aberto ao diálogo com os EUA, mas que este deve ser baseado no respeito mútuo e na igualdade.



O porta-voz He Yongqian vincou em conferência de imprensa esta quinta-feira que a pressão, as ameaças e a chantagem não são a maneira correta de lidar com Pequim, garantindo ainda que a China irá "seguir até ao fim" caso Washington insista na sua maneira de atuar.