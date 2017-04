Pastelaria portuguesa faz sucesso em Cabo Verde

Foto: Antena 1

As padarias até tem tradição na emigração portuguesa e este é um desses casos. O investimento foi desviado de uma Venezuela em crise, com um grupo de portugueses a virar-se para África e a instalar uma cadeia de pastelarias e padarias na ilha de Santiago.



Um negócio que já rende milhões, como conta a enviada da Antena 1 a Cabo Verde, Natália Carvalho. Pão Quente, assim se chama esta cadeia de padarias na ilha cabo-verdiana de Santiago.



Depois desta paragem, Marcelo Rebelo de Sousa segue para a ilha do Fogo onde vai almoçar com a população de Chã das Caldeiras que há três anos foi destruída pela erupção do vulcão.