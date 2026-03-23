Paulo Rangel admite "medidas estruturais" para aliviar famílias e empresas se guerra continuar

O Governo português poderá recorrer a "medidas estruturais para aliviar o esforço das empresas e das famílias" caso o conflito no Médio Oriente se arraste, uma "situação muito preocupante", disse hoje o chefe da diplomacia portuguesa.

"Se houver uma solução para o conflito bastante rápida, penso que podemos acomodar facilmente o impacto negativo destas semanas e regressar a uma espécie de normalização. Se esse não for o caso, naturalmente teremos de tomar algumas medidas estruturais mais concretas para aliviar o esforço das empresas e das famílias", afirmou hoje o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, numa conferência de imprensa em Lisboa com a homóloga islandesa, Porgerdur Katrín Gunnarsdóttir.

O objetivo será, adiantou, procurar que "especialmente o crescimento e o investimento não sejam tão afetados como seria o caso sem qualquer intervenção governamental".

Respondendo a uma pergunta sobre o impacto do conflito no Médio Oriente, que se agravou com os ataques dos Estados Unidos e Israel contra Irão, desde 28 de fevereiro, e a retaliação iraniana contra vários países da região, Rangel descreveu a realidade na região como "muito preocupante" e afirmou que o Governo está a analisar "a situação com muito, muito cuidado diariamente, por vezes duas vezes por dia, para perceber quais são as melhores políticas para mitigar a situação".

O ministro apontou as consequências do conflito a nível económico, com o aumento dos preços do petróleo a ter "um enorme impacto não só no transporte, mas em toda a cadeia de produção e distribuição", e também na agricultura, uma vez que muito dos fertilizantes produzidos passam no Estreito de Ormuz, atualmente bloqueado pelo Irão.

Rangel recordou que, à semelhança de outros países, Portugal está "a implementar muitos pacotes de medidas de mitigação que tentam aliviar o impacto imediato desta inflação nos preços das últimas duas semanas".

Quanto à Islândia, a chefe da diplomacia, que realiza hoje uma visita a Lisboa, recordou que a ilha é sustentável em termos energéticos, graças à energia hidroelétrica e a energia geotérmica, mas tem uma economia sensível, "com a moeda mais pequena do mundo", e está a notar "algum impacto na inflação".

A governante sublinhou que o Governo islandês "tem criticado muito fortemente o regime iraniano, um regime terrorista que tem prejudicado os seus cidadãos e violado também os seus direitos à vida e os direitos humanos".

"Mas, por outro lado, a Islândia é também um país que sublinha a importância da ordem baseada em regras e do direito internacional", salientou.