Pausa em ciclo de descidas. Banco Central Europeu mantém taxas de juro nos 2%

Num No entanto, o BCE sublinha que “o ambiente permanece extremamente incerto”, especialmente devido às tensões comerciais com os Estados Unidos. No comunicado em que anunciou a manutenção do valor destas taxas diretoras, o Conselho do BCE refere que está "pronto para ajustar todos os instrumentos à sua disposição para garantir que a inflação se estabiliza na meta de 2% no médio prazo".Num comunicado publicado na página oficial, o BCE reconhece que a economia “tem-se revelado resiliente”, refletindo em parte os anteriores cortes das taxas de juro.