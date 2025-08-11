Pausa nas tarifas. Trump prolonga trégua comercial com a China por 90 dias

(em atualização)







A notícia foi avançada pela estação de televisão norte-americana CNBC, que adianta que Trump assinou a ordem executiva poucas horas antes da meia-noite nos Estados Unidos (já madrugada em Lisboa), quando devia expirar a anterior pausa de 90 dias na aplicação das tarifas de Donald Trump, enquanto as duas potências prosseguem negociações.



Em maio, as duas maiores economias mundiais anunciaram uma trégua na sua disputa comercial após negociações em Genebra, na Suíça, concordando com um período de 90 dias para permitir novas negociações. Voltaram a encontrar-se em Estocolmo, na Suécia, no final de julho, mas não anunciaram um acordo para prolongar o prazo.



As tarifas de importação sobre produtos chineses chegaram a atingir os 145% nos Estados Unidos. Se o prazo não fosse alargado, as tarifas norte-americanas sobre importações da China teriam regressado a estes níveis.





Atualmente, as importações da China estão sujeitas a tarifas de 30%, incluindo uma taxa básica de 10% e 20% sobre tarifas relacionadas com o fentanil, impostas por Washington em fevereiro e março. A China acompanhou a flexibilização, reduzindo a sua taxa de imposto sobre as importações dos EUA para 10%.





No final de julho, Trump disse estar confiante num acordo comercial com a China. “Estamos no caminho certo. Acho que vamos ter um acordo muito justo com a China”, disse Trump.



Washington e Pequim têm estado, no entanto, num braço de ferro em relação a este tema. No domingo, Trump pressionou a China para concessões adicionais, instando Pequim a quadruplicar as suas compras de soja para ajudar a reduzir o défice comercial entre os dois países.





O presidente dos EUA também tem pressionado a China para que deixe de comprar petróleo russo, com Trump a ameaçar impor tarifas secundárias. Pequim, por sua vez, já recusou ceder a esta exigência de Washington, afirmando que “vai defender firmemente a sua soberania”.

