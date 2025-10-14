Pavilhão de Portugal recebe mais de 2,3 milhões de visitantes
O Pavilhão de Portugal na Expo2025 de Osaka, no Japão, que terminou na segunda-feira, recebeu mais de 2,3 milhões de visitantes e gerou 4,5 milhões de euros na loja e no restaurante, divulgou hoje a organização.
"Planeado e executado pela AICEP -- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, o Pavilhão de Portugal foi um verdadeiro palco económico, diplomático e cultural", refere a organização, adiantando que "envolveu 510 entidades nacionais e gerou 4,5 milhões de euros em volume de negócio direto através da loja e do restaurante".
No total, "foram realizados 400 eventos, com mais de 550 mil participantes e acolhidas 210 delegações internacionais provenientes de 65 países".
O tema de Portugal na Expo Osaka foi "Oceano: Diálogo Azul".
A Expo 2025 arrancou em 13 de abril e decorreu até 13 de outubro na ilha artificial de Yumeshima, localizada na orla de Osaka, Kansai, no Japão.