Paulo Raimundo acusou o PS de ter "libertado" o Chega e a Iniciativa Liberal de viabilizarem o Orçamento do Estado. Num almoço com quadros técnicos, o secretário-geral do PCP criticou a abstenção dos socialistas na votação do documento na generalidade. Raimundo voltou a criticar o Orçamento, dizendo que oferece brindes fiscais aos grupos económicos e acusando o governo de querer "aniquilar" serviços públicos.