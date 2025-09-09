PCP avisa que Governo está a traçar a sua "derrota política e social" com alterações laborais

Paulo Raimundo esteve esta tarde à porta da OGMA, em Alverca, para distribuir panfletos de apelo à mobilização contra as alterações à legislação laboral aos trabalhadores que terminaram o seu turno às 14:30.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral do PCP considerou inadmissível que, "perante a instabilidade da vida, a fragilidade dos salários, a situação difícil de quem trabalha", o Governo proponha um pacote laboral que visa "aumentar ainda mais os despedimentos com justa causa", "desregular completamente os horários" ou "alargar a duração dos contratos a prazo".

"Os trabalhadores precisam de tudo, menos disto. Precisam de mais direitos, mais salários, mais estabilidade, menos tempo de trabalho. Estamos perante uma declaração de guerra aos trabalhadores", defendeu Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP frisou que já teve a oportunidade de recordar ao primeiro-ministro que, quando o Governo de Pedro Passos Coelho, em 2012, "quis mexer na Segurança Social, nomeadamente na Taxa Social Única (TSU), aí iniciou-se a sua derrota política e social".

"E é isto que o Governo está a traçar: a sua derrota política e social com esta declaração de guerra aos trabalhadores", sustentou.

Questionado sobre como é que viu as declarações do secretário-geral do PS que, esta manhã, pediu ao Governo que congelasse as alterações laborais e apelou a um "sobressalto cívico", Paulo Raimundo respondeu com ironia.

"Isto não precisa de congelamentos, porque sabe que as alterações climáticas têm esse problema: a temperatura aumenta e, de repente, descongela. A gente não precisa de congelamento, a gente precisa de travar isto, de acabar com isto", sustentou.

O secretário-geral do PCP disse já estar habituado às declarações "ai, ai que eu vou-me a eles" e, interrogado se desconfia das declarações de José Luís Carneiro, disse que não quer desconfiar, mas referiu que o combate às alterações laborais "não vai lá com proclamações".

"Isto não é uma peça isolada de uma opção política. Isto é uma peça da opção política geral do Governo", disse, antes de abordar as declarações de José Luís Carneiro no final de agosto nas quais indicou que o PS votaria contra o Orçamento do Estado se contemplasse as alterações à legislação laboral defendidas pelo executivo.

"O PS bem pode fazer aquela figura de dizer `vamos negociar o Orçamento do Estado porque a legislação laboral ficou fora do Orçamento do Estado`... A legislação laboral nunca esteve no Orçamento do Estado. Isto é para nos entretermos e é uma falsa questão", frisou.

Paulo Raimundo disse assim esperar que o PS não esteja a fazer essas declarações com o intuito de criar um "pretexto para negociar com este Governo a continuação desta política a partir do Orçamento do Estado".

No entanto, o secretário-geral do PCP ressalvou que "todos os que vierem" para o combate à legislação laboral "são bem-vindos", mas frisou que esse combate deve ser feito "no concreto e não na teoria", designadamente "nas empresas, nos locais de trabalho" e, no dia 20 de setembro, na manifestação convocada pela CGTP em Lisboa e no Porto.

Questionado se a contestação às alterações laborais também deve contemplar o recurso a greves, Paulo Raimundo disse que sim, frisando que devem ser contempladas todas as formas "que os trabalhadores acharem necessárias para responder a esta declaração de guerra".

"Esta gente põe o país, a economia a funcionar, garante que isto tudo anda para a frente. Criam a riqueza todos os dias no país. Ora, esta gente não precisa de ser espezinhada, precisa é de ser valorizada. Mais salários, mais estabilidade, mais direitos. É isto que é preciso", defendeu.