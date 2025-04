PCP defende choque salarial e aumentos imediatos do salário mínimo

Paulo Raimundo apresentou esta tarde as propostas da Coligação Democrática Unitária às legislativas antecipadas.



O líder dos comunistas volta a defender mais salários para melhores pensões no futuro e reivindica aumentos imediatos no salário mínimo, para os mil euros mensais já na segunda metade do ano. Para os restantes trabalhadores quer aumentos de 15% com um mínimo de 150 euros por mês.



Comunistas e Verdes concorrem basicamente com o mesmo programa eleitoral elaborado há um ano, com o secretário-geral do PCP a afirmar que as condições do país apenas se alteraram entretanto para pior.