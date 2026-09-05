PCP diz que ministro da Administração Interna tem muitas explicações para dar

O secretário-geral do PCP considerou hoje que o Governo "deixou-se arrastar" pelas polémicas em torno do ministro da Administração Interna e disse que Luís Neves tem muitas explicações para dar.

"Nós há muito tempo que dizemos que o problema hoje já não é um problema do ministro Luís Neves, é um problema do Governo, o Governo deixou-se arrastar para este processo, e portanto a responsabilidade deixou de ser do ministro Luís Neves, passou a ser de todo o Governo, e portanto precisará de conclusões desse processo", afirmou, considerando que "algo tem que ser feito".

Paulo Raimundo falava aos jornalistas durante o segundo dia da Festa do Avante!, que marca a rentrée do PCP e decorre até domingo na Quinta da Atalaia, no Seixal (distrito de Setúbal).

Na ocasião, o secretário-geral do PCP foi questionado novamente como é que o partido vai votar na terça-feira a moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, e disse que a decisão está tomada, mas recusou avançar essa informação durante a Festa do Avante!.

"Era só o que faltava a Festa do Avante!, com esta dimensão solidária, com esta capacidade de mobilização, com esta energia, com esta confiança, com este empenho num novo rumo para Portugal, ser condicionada à agenda de outros", salientou.

Paulo Raimundo voltou a criticar a iniciativa do Chega por ser centrada nas polémicas que envolvem Luís Neves e não a política do Governo.

"Independentemente das explicações que o ministro tem que dar e tem que dar, e muitas, convenhamos que o problema do Governo e o problema das nossas vidas não é apenas aquele ministro [...] Portanto, nós temos que avaliar o conteúdo, mas também temos que avaliar a forma", afirmou.

Raimundo disse que "o Governo, a sua política, merece censura" mas recusou alimentar "a demagogia, o folclore do Chega".

O líder comunista voltou a dizer que o PCP admite apresentar também uma moção de censura ao Governo porque "é preciso travar a política que está em curso o mais depressa possível, e para isso é preciso travar o Governo".

"É preciso travar o Governo e a sua política, e temos vários instrumentos ao nosso dispor, desde logo, a força, a ação, a mobilização, a luta de massas, para dar dimensão social a essa exigência. E depois temos os instrumentos legislativos, nomeadamente a moção de censura, do qual não vamos abdicar, e do qual vamos recorrer se entendermos, quando entendermos e quando acharmos que é o tempo mais conveniente", indicou.