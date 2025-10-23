PCP quer aumentar reformas e remunerações de militares e forças de segurança

Em relação aos agentes da unidade de estrangeiros e fronteiras (UNEF) da PSP, a bancada do PCP refere que o estatuto da polícia prevê "a atribuição de suplementos remuneratórios em função da especialização, exigência e desgaste associados a determinados serviços".

"Tendo em conta que esta regulamentação carece de execução há dez anos e que os suplementos não são revistos de forma integral desde 2009, o PCP entende que, no imediato, o suplemento especial de serviço por funções operacionais na UNEF da PSP deve ser criado e indexado ao valor do suplemento especial de serviço por funções operacionais de investigação criminal, fixado em 149,33 euros", defende-se no diploma.

De acordo com o projeto do PCP, posteriormente, o Governo deve "dar inicio a um processo de revisão dos suplementos remuneratórios dos profissionais da PSP, em negociação com as respetivas estruturas sindicais".

Já em relação à revisão do complemento de reforma para os profissionais das Forças Armadas, a bancada comunista alega que é preciso "corrigir injustiças" no que respeita "ao pessoal militar e militarizado" em matéria de cálculo das respetivas pensões de reforma.

"Aos militares e militarizados (...), abrangidos pelo regime de convergência e pelo regime geral, é atribuído um complemento de pensão que corresponde à diferença entre o valor da pensão e 90% do valor da última remuneração na reserva. Sempre que ocorram alterações à tabela remuneratória, o complemento de pensão é atualizado em função do posto, posição remuneratória e nível correspondentes ao que o militar ocupava aquando da passagem à reserva", lê-se neste projeto do PCP.

O PCP entregou ainda um projeto para a revisão do complemento de pensão destinado ao pessoal com funções policiais da PSP, do pessoal da carreira de investigação criminal, da carreira de segurança e dos especialistas de polícia científica, com funções de inspeção e identificação judiciária da PJ e do pessoal do Corpo de Guarda Prisional.

A bancada comunista considera que, também no caso destes profissionais de serviços e forças de segurança, é preciso "corrigir injustiças no cálculo das respetivas pensões de reforma".

Para estes trabalhadores, o PCP também defende que seja atribuído "um complemento de pensão que corresponde à diferença entre o valor da pensão e 90% do valor da última remuneração na pré-aposentação ou disponibilidade".

Neste diploma, o PCP assinala que "atualmente vigoram múltiplas fórmulas possíveis de cálculo de pensões para os trabalhadores das forças e serviços de segurança".

"Não podendo ser aceitável tamanha desigualdade de tratamento, também não o é a possibilidade de um corte de cerca de metade do valor da pensão em relação ao vencimento no ativo. É necessário homogeneizar o valor da pensão, nivelando por cima, e não por baixo, garantindo justiça, dignidade e segurança para quem trabalhou uma vida inteira ao serviço do país", sustenta-se no diploma da bancada comunista.