PCP questiona Governo sobre apoios para agricultores da Cova da Beira

Numa pergunta dirigida à ministra da Agricultura a que a agência Lusa teve hoje acesso, os deputados João Dias e Paula Santos recordam que as condições climatéricas extremas verificadas no final do mês de março e início do mês de abril, nomeadamente nevões tardios, gelo, chuva, granizo e temperaturas muito baixas, "vieram comprometer drasticamente a produção agrícola na região do Fundão, tendo sido na altura noticiada a perda de produção de cereja da ordem dos 50%".

Os deputados realçam que esta situação, associada às dificuldades criadas pelo surto da covid-19, nomeadamente com a supressão e encerramento de muitos circuitos de comercialização dos produtos agrícolas, "veio impor fortes dificuldades de escoamento destes produtos a preço justo, com os consequentes prejuízos e perda acentuada de rendimentos de muitos pequenos e médios agricultores".

Face ao quadro difícil que a agricultura atravessa na Cova da Beira, os deputados comunistas realçam outro evento atmosférico extremo que atingiu a região no domingo, que causou "elevados estragos" a juntar aos anteriores.

"Que conhecimento tem o Governo do episódio climatérico extremo verificado na região da Cova da Beira na tarde de dia 31 de maio [domingo] e das suas consequências na produção agrícola desta zona? Que medidas de apoio aos agricultores vai o Governo disponibilizar no sentido de assegurar a manutenção da atividade agrícola nesta região, nomeadamente através de apoios à reposição do potencial produtivo no futuro", questionam.

Os comunistas querem ainda saber quais as ações que estão a ser desenvolvidas e a ser implementadas no terreno no sentido de apurar os estragos verificados na produção agrícola da região da Cova da Beira em resultado das intempéries verificadas.

"Que levantamento vai ser realizado para apuramento das culturas e produção destruídas? Que medidas de apoio específicas para acudir a esta situação vai o Governo implementar", perguntam.

Por último, os dois deputados do PCP questionam ainda a ministra da Agricultura sobre as verbas que vão ser disponibilizadas para fazer face "à grave situação" que os agricultores da região estão a atravessar.

A Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco (ADACB) reivindicou na segunda-feira a declaração de estado de calamidade pública e exigiu a adoção de medidas urgentes de apoio aos agricultores afetados pelo mau tempo que se registou no domingo na região.

"É necessário que o Ministério da Agricultura avalie a situação e que seja declarado estado de calamidade pública para a adoção de medidas urgentes que ajudem os agricultores nesta tragédia", referia então em comunicado enviado à agência Lusa esta estrutura com sede no Fundão, distrito de Castelo Branco.