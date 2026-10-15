Economia
Pedro Abrunhosa e Bordalo II colocam-se do lado dos manifestantes no Porto
Bordalo II publicou um vídeo com a instalação de uma placa com a inscrição 'Vende-se' frente à Câmara Municipal e que entretanto já foi retirada.
(em atualização)
Bordalo II publicou um vídeo em que mostra a instalação de uma placa com a inscrição 'Vende-se' frente ao edifício da câmara, na Praça General Humberto Delgado, por parte de um homem vestido com um casaco amarelo. Uma placa que, de acordo com a Lusa, já tinha sido já retirada quando eram 18:40.
Na página de Instagram, Bordalo II publicou uma imagem em que, num sinal de trânsito que indica a existência de uma passadeira, adiciona dois elementos que emulam polícias de choque a agredir o peão.
c/ Lusa