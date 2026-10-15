Pedro Abrunhosa e Bordalo II colocam-se do lado dos manifestantes no Porto

(em atualização)









Bordalo II publicou um vídeo em que mostra a instalação de uma placa com a inscrição 'Vende-se' frente ao edifício da câmara, na Praça General Humberto Delgado, por parte de um homem vestido com um casaco amarelo. Uma placa que, de acordo com a Lusa, já tinha sido já retirada quando eram 18:40.





Na página de Instagram, Bordalo II publicou uma imagem em que, num sinal de trânsito que indica a existência de uma passadeira, adiciona dois elementos que emulam polícias de choque a agredir o peão.









c/ Lusa

O cantor portuense e o artista plástico manifestaram esta quinta-feira, através de texto e vídeo, apoio aos manifestantes que contestam nas ruas do Porto as políticas de habitação do Governo e também a carga policial de que foi alvo um grupo esta madrugada com resultado de dezenas de feridos, dois deles em estado grave.