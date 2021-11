Pedro Castro e Almeida reconduzido como presidente executivo do Santander Totta

Segundo um comunicado emitido na sequência da assembleia-geral de acionistas de hoje, "a entrada em funções dos novos membros dos órgãos sociais agora eleitos está dependente da avaliação do Banco Central Europeu, no âmbito do processo `fit & proper` (adequação e avaliação)".

Na Comissão Executiva, presidida por Pedro Castro e Almeida e com Manuel Preto como vice-presidente, regista-se a saída de Inês Oom de Sousa e a entrado Ricardo Jorge, que se junta aos restantes administradores executivos: Amílcar Lourenço, Isabel Guerreiro e Miguel Belo de Carvalho.

Já no Conselho de Administração, presidido por José Carlos Sítima, saíram Isabel Mota e Andreu Plaza e entraram João Pedro Tavares e Cristina Alvarez, que se juntam aos restantes vogais Amílcar Lourenço, Ana Isabel Morais, Daniel Traça, Isabel Guerreiro, Manuel Olazábal, Manuel Preto, Manuela Ataíde Marques, Miguel Belo de Carvalho, Remedios Ruiz e Ricardo Jorge.

António Maria Pinto Leite é o presidente da mesa da assembleia-geral, que tem ainda Ricardo Andrade Amaro como vice-presidente, e a Comissão de Auditoria é presidida por Ana Isabel Morais.