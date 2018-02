Pedro Duarte defende um pacto de regime para a economia digital

Em entrevista ao programa Conversa Capital, Pedro Duarte admite que a questão da economia digital é geradora de grandes desigualdades sociais e por isso sugere que a progressividade fiscal seja usada de forma mais justa e mais inteligente.



Diz mesmo que aqueles que são muito ricos devem pagar mais impostos.



O presidente do Conselho Estratégico para a Economia Digital é autor, juntamente com o Comissário Europeu Carlos Moedas, de uma moção a apresentar no congresso do PSD do próximo fim de semana.



Pedro Duarte considera que o impacto da economia digital no mercado laboral vai ser significativo e até por isso diz que não faz sentido neste momento mexer na legislação laboral nem para fazer alterações pontuais.



Adianta que a atual legislação tem provado que está a funcionar bem para a economia e por isso aconselha "prudência" porque mudar só por causa da conjuntura politica não faz sentido. Defende que a próxima revisão da legislação laboral aconteça só na próxima legislatura e que seja adaptada já às mudanças que a economia digital vai trazer.



Pedro Duarte é o entrevistado do programa Conversa Capital que vai para o ar na Antena 1 hoje depois das notícias das 13h00.