Pedro Duarte quer aprender com jovens no Porto Capital Nacional de Juventude 2026

"Queremos ouvir-vos, envolver-vos e aprender convosco. Queremos trabalhar em conjunto na resposta aos desafios reais que enfrentam, no acesso à habitação, na estabilidade profissional, na autonomia financeira, na saúde mental, na inclusão e na representação na vida pública", afirmou o autarca na cerimónia de Abertura do Porto Capital Nacional de Juventude 2026.

Pedro Duarte afirmou também na cerimónia que decorreu no Teatro Municipal Rivoli querer que "o Porto seja uma cidade à altura do talento [dos jovens], criando as condições necessárias para que possam viver, trabalhar e ser felizes".

Neste sentido, expressou o desejo de que 2026 "seja um ano de mobilização, de criatividade e de, como agora se diz, empoderamento" para os jovens, bem como que "cada iniciativa da Capital Nacional da Juventude deixe uma marca transformadora".

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, sublinhou que a atribuição do estatuto em 2026 ao Porto, não aconteceu por acaso, mas fruto de um trabalho de anos.

Assinalando que a "Capital Nacional de Juventude assume um duplo papel", reconhecendo, por um lado, "o trabalho desenvolvido na criação de respostas inovadoras que integram as prioridades e preocupações das novas gerações" e, por outro, "desafiando as cidades a ir mais longe, a experimentar novas abordagens, a envolver mais jovens e a testar modelos que possam ser replicados noutros pontos do país".

"O objetivo não deve ser apenas chegar ao final de 2026 com um balanço positivo. O verdadeiro propósito da Capital Nacional de Juventude que nós lançámos pela primeira vez o ano passado é, acima de tudo, garantir que o que for feito ao longo deste ano perdura e cria bases sólidas para o futuro", apontou a governante.

A terminar, a ministra desejou que "cada iniciativa, cada parceria, cada mecanismo de participação se torne uma parte integrante da vida da cidade e que continue a evoluir muito depois de terminadas as celebrações da Capital Nacional de Juventude".

O Porto foi distinguido como Capital Nacional da Juventude 2026 após superar 13 candidaturas, alcançando o primeiro lugar com uma pontuação de 86 pontos à frente da Covilhã e de Vila Franca de Xira.