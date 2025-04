Pedro Nuno aponta falta de "vontade concreta" de Montenegro para "transformar economia"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O líder socialista acredita que os esclarecimentos por parte do primeiro-ministro são "úteis" para todos.



"Vai ser útil para todos nós, para todos os portugueses. Percebermos exatamente quem é que temos a querer liderar o país", afirmou.



Na perspetiva de Pedro Nuno Santos, Montenegro prometeu "resolver de forma rápida e célere o problema na Saúde e nós estamos hoje com um problema muito maior do que o que tínhamos há um ano". O candidato pelo PS lamentou que os problemas se tenham agravado nesta legislatura, em vez "de terem diminuído".



Também na Economia Pedro Nuno Santos acusa o Governo de falta de estratégia.



"Ninguém conseguiu ver em Luís Montenegro, nem no seu discurso, nem na sua ambição, nem na sua energia, nenhuma vontade concreta nem uma visão para transformar a economia portuguesa. E essa é a nossa maior preocupação", admitiu o secretário-geral do PS.



Luís Montenegro, apontou Pedro Nuno, "tem só uma solução e acha que há uma bala de prata - e que essa bala de prata de chama IRC".



"Tem uma visão errada sobre a política de IRC", acrescentou, argumentando que o primeiro-ministro "prefere fazer um corte transversal e sem critério do IRC para todas as empresas, independentemente do destino que é dado aos lucros".



O PS, por sua vez, quer "privilegiar do ponto de vista fiscal as empresas que dão o destino correto aos seus lucros".