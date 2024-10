Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Pedro Nuno Santos garante que não há falta de liberdade de expressão no PS. Resposta aos mais críticos após ter insistido que os socialistas devem falar todos a uma só voz. O secretário-geral do PS não garante que o Orçamento seja viabilizado mas diz que não são precisas eleições caso se verifique mesmo um chumbo no Parlamento.