Pedro Nuno quer semana de 37,5 horas para pais com filhos até aos três anos

O secretário-geral socialista prometeu hoje que, se formar Governo, vai propor em concertação social a semana de trabalho de 37,5 horas para pais com filhos até aos três anos, medida para permitir um melhor acompanhamento das crianças.

Pedro Nuno Santos falava no comício de Castelo Branco, numa intervenção em que também afirmou que quer reduzir no Serviço Nacional de Saúde (SNS) os tempos de espera para consulta e melhorar o apoio médico aos jovens casais que querem ter mais filhos.

Já em sede de concertação social, o líder socialista disse que quer "negociar com os parceiros sociais a redução do horário de trabalho das 40 para as 37,5 horas para os jovens pais com filhos até aos três anos".

"Queremos que os jovens pais possam acompanhar os seus filhos nos primeiros três anos de vida. Queremos que os jovens casais possam acompanhar o crescimento dos seus filhos. Temos uma economia que tem crescido", alegou o secretário-geral do PS.

Ainda segundo Pedro Nuno Santos, um Governo socialista vai ter como objetivo "fazer chegar as creches gratuitas a todos os jovens casais".

"Mas nós queremos mais: Queremos o pré-escolar universal e gratuito em Portugal. Esse é o nosso objetivo para que possam ver os seus filhos crescer com qualidade e com condições", acrescentou.