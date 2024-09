Pedro Nuno Santos afirma que PS lutará para defender e continuar a investir no SNS

Estas posições foram transmitidas pelo líder socialista, Pedro Nuno Santos, numa mensagem que publicou nas redes sociais destinada a assinalar os 45 anos do SNS.

"Hoje celebramos os 45 anos do SNS, uma das maiores conquistas coletivas da nossa sociedade. Esta é, sem dúvida, uma das nossas maiores vitórias enquanto democracia: um SNS que responde às necessidades de toda a população, sem discriminar ninguém, seja pela sua condição financeira ou social", sustenta o líder socialista.

Para Pedro Nuno Santos, a data de hoje lembra "a história do SNS".

O povo português, diz o líder socialista no vídeo divulgado, "uniu-se para construir um Serviço Nacional de Saúde que não pergunta, à entrada do hospital, se o doente tem dinheiro para pagar a intervenção ou a consulta".

"Esta foi mesmo uma das nossa maiores vitórias da democracia", continuou, acrescentanto que o SNS tem de ser "acarinhado, tem de ser defendido, tem de ser alvo de investimento e não de desistência".

"Mas, acima de tudo, a importância de continuarmos a defender e a investir no SNS, para que continue a oferecer cuidados de saúde universais, com qualidade e gratuitos para toda a população. A luta do PS pela preservação do SNS é um elemento essencial para garantir a igualdade e a justiça social no nosso país. O PS será sempre pelo SNS, porque juntos somos a força do progresso", acrescentou.

Hoje celebramos os 45 anos do Serviço Nacional de Saúde, uma das maiores conquistas coletivas da nossa sociedade. Esta é, sem dúvida, uma das nossas maiores vitórias enquanto democracia: um Serviço Nacional de Saúde que responde às necessidades de toda a população, sem… pic.twitter.com/1Oa0soANAV — Pedro Nuno Santos (@PNSpedronuno) September 15, 2024

O atual SNS foi formalmente criado em 15 de setembro de 1979, quando foi publicada a lei que criou o sistema universal de saúde em Portugal.

Em junho deste ano, este serviço público tinha ao seu serviço um total de 150.333 trabalhadores, quando em junho de 2019, ainda antes da pandemia da covid-19, eram 130.752, de acordo com o portal da transparência do SNS.

Com o seu financiamento assegurado pelo Orçamento do Estado, o SNS custou em 2023 cerca de 14 mil milhões de euros, mais 6,8% do que no ano anterior (+ 892,3 milhões de euros), segundo dados do Conselho das Finanças Públicas.

C/Lusa