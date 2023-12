O candidato à liderança do PS lamentou que em Portugal se confunda "impulsividade e decisão".

Pedro Nuno Santos, que há ano e meio anunciou a localização para o novo aeroporto numa ação que seria de imediato revogada pelo primeiro-ministro António Costa, fala na incapacidade para decidir no dia em que a Comissão Técnica Independente apresentou o relatório para a localização do novo aeroporto.





Criticando a situação de um país "que anda a arrastar os pés" neste dossier, e recorrendo a um adágio popular, Pedro Nuno Santos sublinhou que "vale mais feito do que perfeito".