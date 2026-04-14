Pedro Sánchez promove Espanha junto de investidores chineses em Pequim

Sánchez iniciou o segundo dia da agenda oficial na capital chinesa com este encontro, antes de se deslocar ao Grande Palácio do Povo para se reunir com o Presidente chinês, Xi Jinping.

Segundo fontes do Governo espanhol citadas pela agência EFE, o investimento chinês em Espanha registou um aumento significativo no último ano e meio, tendência que atribuem às sucessivas visitas do chefe do Executivo ao país asiático, sendo esta a quarta em quatro anos.

O Governo espanhol considera que este crescimento reflete a perceção, por parte das empresas chinesas, de que Espanha oferece um ambiente "atrativo, estável e com elevado potencial de crescimento".

Madrid pretende privilegiar a qualidade dos novos investimentos, com enfoque em projetos que gerem valor acrescentado, promovam a criação de emprego e se integrem nas cadeias de valor não só de Espanha, mas também da União Europeia.

Sánchez destacou ainda junto dos investidores a importância de os seus projetos contribuírem para o desenvolvimento tecnológico e a inovação em Espanha, através de alianças estratégicas que reforcem capacidades em setores considerados prioritários.

Um dos objetivos reiterados pelo primeiro-ministro espanhol nos últimos anos, e que voltou a sublinhar na segunda-feira, num discurso na Universidade Tsinghua, é o reequilíbrio da relação económica com a China, tanto ao nível do comércio como do investimento.

O comércio bilateral entre os dois países ascende a cerca de 60 mil milhões de euros, impulsionado sobretudo pelo aumento das importações, sendo que o défice comercial espanhol com a China ronda os 40 mil milhões de euros.

Neste contexto, Sánchez defende que as autoridades chinesas abram mais o seu mercado a produtos estrangeiros, uma prioridade tanto para Espanha como para a União Europeia.

No encontro participaram representantes das empresas Changan Motors, SAIC Motors, Ming Yang Smart Energy Group, Hithium, Junan Yuneng New Energy Battery Material, DataCanvas, EHang, Gotion High-Tech, Tianqi Lithium e XPeng.