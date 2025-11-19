Pelo menos 18 chefes de Estado e de Governo europeus na cimeira UE-UA

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, são alguns dos responsáveis europeus confirmados. Do bloco europeu, destaque para a presença do presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e da vice-presidente, Kaja Kallas.

A cimeira será co-presidida por António Costa e pelo Presidente angolano, João Lourenço, na qualidade de presidente em exercício da União Africana, também representada pelo presidente da Comissão, Mahmoud Ali Youssouf.

O diretor da Direção África, Médio Oriente e Organizações Regionais do ministério angolano das Relaçoes Exteriores e porta-voz da organização, Jorge Cardoso, adiantou também hoje que estão confirmados, pela União Africana, 29 chefes de Estado e de Governo ou seus representantes.

A informação foi avançada numa conferência de imprensa sobre a VII Cimeira UE-UA, que assinala agora 25 anos.

No total, são esperados em Luanda entre 1.500 e 2.000 participantes na cimeira e nos eventos paralelos: um fórum empresarial, que conta já com 600 inscritos, e um fórum da juventude e da sociedade civil, com 100 representantes, 50 de cada continente, sendo que Angola participa com dez.

Jorge Cardoso disse que a Declaração de Luanda será "o barómetro da implementação das principais resoluções tomadas" e falou também sobre a relação consolidada entre a UE e a UA, que tem resultados "muito concretos", sublinhando a importância do multilateralismo, lembrando que os dois blocos representam 50% dos votos nas Nações Unidas.

"O que se pretende com essa cimeira é amplificar a presença, a voz e a defesa dos interesses africanos no contexto internacional que todos conhecemos, em que o multilateralismo está significativamente ameaçado e, portanto, daí a escolha estratégica desta temática", enfatizou, acrescentando que o objetivo de África é "tornar-se um interlocutor válido junto do resto do mundo".

Rosário Bento Pais sublinhou também que o tema da cimeira é promover a paz e a prosperidade através de um envolvimento multilateral "fundamental para a UE e a UA, que são parceiros nestas discussões".

"Na nossa cooperação de longa data, a matéria de paz, segurança e governação é um dos pontos principais", afirmou.

Prosperidade e investimento são outro dos temas de interesse mútuo, disse, destacando as oportunidades para a população jovem.

A embaixadora lembrou ainda que a União Europeia é o primeiro parceiro comercial em África, o principal investidor e o primeiro parceiro em matéria de paz, segurança e ajuda humanitária.

O secretário de Estado da Comunicação Social, Nuno Caldas, destacou a perspetiva da troca de experiências e o reforço da parceria estratégica no âmbito da diplomacia económica, bem como o potencial das cimeiras para promover as potencialidades turísticas e económicas de Angola, com ganhos ao nível da restauração, hotelaria, cultura e turismo.