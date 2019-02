Penalva do Castelo abre ciclo anual das feiras do queijo Serra da Estrela

Lusa09 Fev, 2019, 10:15 | Economia

As tradicionais feiras e festas de promoção do queijo são realizadas anualmente por várias autarquias da zona da Serra da Estrela.

A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange os municípios de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Seia, Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu.

Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, abre hoje o ciclo anual de eventos de promoção do queijo, com mais uma edição da Feira do Pastor e do Queijo.

O programa da iniciativa, que se prolonga até domingo, inclui animação com Rosinha (hoje) e Quim Barreiros (domingo), atuação de grupos concelhios, animação de rua, prova de queijo e artesanato, entre outras iniciativas.

Segue-se a 40.ª edição da Feira do Queijo de Celorico da Beira, entre 22 e 24 de fevereiro.

O programa do certame inclui, entre outras atividades, exposição e venda de queijo, artesanato e produtos regionais, animação e espetáculos musicais.

Segundo a autarquia, "ao longo destas quatro décadas, o evento teve denominações diferentes (concurso, feira, festa homenagem), sempre com o objetivo de promover o produto rei - o queijo Serra da Estrela - uma das Sete Maravilhas da Gastronomia Portuguesa, verdadeiro cartão-de-visita do concelho e embaixador da Serra da Estrela no país e no mundo".

No fim de semana do Carnaval, de 02 a 05 de março, acontecem certames em Seia, Gouveia, Manteigas e Aguiar da Beira, no distrito da Guarda.

A 42.ª Feira do Queijo Serra da Estrela de Seia decorrerá no Mercado Municipal e na área envolvente.

Segundo a Câmara Municipal, "a festa é dedicada à ampla promoção do queijo e dos produtos endógenos do concelho (pão, vinho, enchidos e mel), a que se associam o artesanato, a cultura e as tradições locais".

Em Gouveia, a Feira do Queijo será realizada no domingo de Carnaval, 03 de março, no âmbito do programa da ExpoSerra - Feira de Atividades Económicas da Serra da Estrela, que começa a 01 e termina a 05 de março.

O município de Manteigas também aproveita a quadra do Carnaval para organizar mais uma edição da ExpoEstrela, de 02 a 05 de março, que inclui, no dia de Carnaval, uma prova de queijo Serra da Estrela, entre outras atividades.

No domingo, dia 03 de março, também terá lugar a 6.ª Festa do Pastor de Aguiar da Beira, a realizar na localidade de Mosteiro, freguesia de Penaverde, que inclui um concurso de ovinos e caprinos.

Nos dias 09 e 10 de março, realiza-se a 30.ª Feira do Queijo, do Pão, dos Enchidos e do Mel/10.ª Mostra de Gastronomia e Artesanato das Freguesias do Concelho de Tábua, no distrito de Coimbra, que tem a designação de "Tábua de Queijos e Sabores da Beira".

O certame, agendado para o Pavilhão Multiúsos, inclui gastronomia, artesanato e animação, entre outras iniciativas.

O ciclo de 2019 das feiras do queijo termina em Fornos de Algodres (Guarda) e em Oliveira do Hospital (Coimbra), nos dias 16 e 17 de março.

A autarquia de Oliveira do Hospital promove mais uma Festa do Queijo Serra da Estrela onde "são esperados muitos milhares de visitantes" e estarão "centenas de expositores de produtos endógenos, artesanato, gastronomia, entre outros artigos, com especial destaque para os produtores de queijo Serra da Estrela DOP (Denominação de Origem Protegida)".

Já o recinto do Mercado Municipal de Fornos de Algodres acolherá um certame que incluirá, entre outras iniciativas, espetáculos musicais, provas de queijo, exposições, artesanato e animação.

ASR // SSS