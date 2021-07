Penela lança portal turístico para incentivar o turismo no concelho

"Apesar da crise pandémica [provocada pela covid-19], o ano passado, no verão, resultou no melhor ano de sempre a nível de ocupação, nomeadamente nas Aldeias de Xisto, no qual nos enquadramos", disse em conferência de imprensa o vice-presidente do município de Penela, Rui Pereira.

"Estes momentos também têm de funcionar para nós como um momento de alavancagem. Perante a conjuntura mundial, temos de olhar para os territórios de baixa densidade e ver aqui uma oportunidade que não se pode desperdiçar", sublinhou.

O portal turístico `VisitPenela.pt` junta vários parceiros de vários setores turísticos do concelho, que integram não só empresas residentes, mas também empresas que operam no concelho em termos turísticos.

"Houve três objetivos principais que nortearam este trabalho. Um era divulgar a oferta, de forma integrada num portal, gerar parcerias e incentivar o negócio entre os parceiros e ainda ter um canal de venda, de modo a alavancar negócio", explicou o responsável da empresa que estruturou o projeto, Pedro Pedrosa.

Hoje, o portal reúne 21 pacotes de experiências turísticas integradas com vários parceiros.

Em termos de recursos turísticos, o portal é composto por 12 elementos património cultural, 18 de património construído, 11 atividades de animação cultural e turística, nove percursos de natureza, sete produtores locais com venda ao público, 21 unidades de alojamento e 20 restaurantes, tudo no concelho de Penela, distrito de Coimbra.

"Tem pacotes de meio-dia, de um dia e de duas noites, que englobam alojamento, e ainda pacotes para pessoas que já estejam no território com várias atividades", disse Pedro Pedrosa.

Os programas que incluem alojamento têm incluído um cabaz com produtos endógenos da região de Penela.

Estão ainda disponíveis percursos para fazer no concelho: o utilizador pode consultá-lo e ainda fazer o `download` do percurso, sem que para isso tenha de comprar um pacote de atividade.

Os vários programas podem ser consultados no portal e efetuar o pagamento através do `site` por referência de multibanco ou Mbway.

No futuro, o objetivo é tornar o portal disponível também em inglês, de modo a torná-lo mais abrangente.