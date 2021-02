Pensão na Hora disponível na Segurança Social Direta

A partir desta sexta-feira, e com a publicação do Decreto-Lei 16-A/2021, o cálculo da pensão de velhice vai passar a ser apresentado imediatamente antes de se iniciar o pedido de pensão através da Segurança Social Direta. Desta forma vai ficar visível os anos de descontos e o valor bruto estimado da pensão a atribuir.