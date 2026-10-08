Economia
Pensionistas vão apresentar queixa à Provedoria de Justiça por "lapso" nas reformas
A Associação está a preparar essa queixa e pondera interpor uma providência cautelar para travar o corte nas pensões de quase três mil pessoas. Em causa está um erro no cálculo que levou a que fossem fixadas acima do valor previsto na lei.
A solução foi aplicar uma redução média de 93 euros, que servirá para corrigir o "lapso" da Caixa Geral de Aposentações em reformas atribuídas entre maio e agosto deste ano.
Maria do Rosário Gama, entrevistada na RTP Notícias, revela que a associação de Pensionistas e Reformados está a preparar a queixa para entregar na Provedoria e ainda está a ponderar avançar com uma providência cautelar, esta última ainda em dúvida por necessitar de maior intervenção jurídica.
A responsável da associação considera que os pensionistas não devem devolver o dinheiro, porque a responsabilidade não pode ser imputada aos reformados, mas sim ao sistema da Caixa Geral de Aposentações.