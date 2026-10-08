Pensionistas vão apresentar queixa à Provedoria de Justiça por "lapso" nas reformas

A solução foi aplicar uma redução média de 93 euros, que servirá para corrigir o "lapso" da Caixa Geral de Aposentações em reformas atribuídas entre maio e agosto deste ano.





Maria do Rosário Gama, entrevistada na RTP Notícias, revela que a associação de Pensionistas e Reformados está a preparar a queixa para entregar na Provedoria e ainda está a ponderar avançar com uma providência cautelar, esta última ainda em dúvida por necessitar de maior intervenção jurídica.





A responsável da associação considera que os pensionistas não devem devolver o dinheiro, porque a responsabilidade não pode ser imputada aos reformados, mas sim ao sistema da Caixa Geral de Aposentações.





porque quem decidiu reformar-se, fê-lo com base num valor de pensão que até pode ter pesado para que não trabalhasse mais anos.E alerta que este novo valor terá impacto nos pensionistas “para o resto da vida”.A ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social já disse que os pensionistas têm mesmo de devolver o valor pago em excesso.