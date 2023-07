Pensões da Segurança Social. Reformados começam a receber aumento intercalar

Os reformados com pensões de até 5.765 euros brutos começam esta segunda-feira a receber o aumento intercalar de 3,75 por cento. Além dos aumentos, vão receber o subsídio de férias com os valores da primeira metade do ano refletidos. O objetivo, sustenta o Governo, é que os pensionistas cheguem ao fim do ano a receber os mesmos valores que lhes seriam creditados caso as regras de atualização não tivessem sido congeladas.

As atualizações deverão variar entre os dez e os 200 euros, abrangendo também os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações. Neste caso, o aumento intercalar será concretizado a 19 de julho, segundo fonte do Ministério do Trabalho, citada pela agência Lusa.



O aumento intercalar de 3,75 por cento foi anunciado em abril, seguindo-se ao aumento de janeiro. Inclui as pensões de invalidez e de velhice do regime geral da Segurança Social e do regime de proteção social convergente atribuídas até 1 de janeiro de 2023. O aumento é calculado com base no valor da pensão em dezembro do ano passado. O aumento intercalar é definido de forma proporcional. Também as pensões de sobrevivência, preço de sangue e outras são atualizadas.





Nos termos da portaria que enquadra esta medida, as pensões de valor igual ou acima dos 291,48 euros e inferior ou igual a 960,86 euros sofrem um aumento que não pode ser inferior a 9,93 euros. Já as pensões superiores a 960,86 euros e iguais ou inferiores a 2.992,58 euros têm um aumento mínimo de 34,30 euros.



As pensões superiores a 2.882,58 euros e até 5.765,16 euros terão um aumento que não pode ficar abaixo dos 102,91 euros.



O valor das reformas que agora chega às contas dos pensionistas da Segurança Social reflete igualmente o novo modelo de retenção na fonte do IRS - para muitos, tal irá traduzir-se numa redução do imposto pago mensalmente.

O valor das reformas que agora chega às contas dos pensionistas da Segurança Social reflete igualmente o novo modelo de retenção na fonte do IRS - para muitos, tal irá traduzir-se numa redução do imposto pago mensalmente.

